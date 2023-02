Nach der Feiertagspause am Vortag ging es in Tokio vergleichsweise deutlich nach oben. Die Marktstratege der Deutschen Bank verwiesen auf Aussagen des nominierten Chefs der Notenbank Kazuo Ueda, der sich zu der derzeitigen lockeren Geldpolitik bekannt habe. Unterdessen fiel der Anstieg der Kernrate der japanischen Verbraucherpreise im Januar nochmals höher aus als im Dezember. Allerdings sei der Zuwachs leicht unter den Erwartungen geblieben, so die Marktstrategen der Deutschen Bank. Der Leitindex Nikkei-225 legte um 1,29 Prozent auf 27 453,48 Punkte zu.