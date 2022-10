Die Aktien der Credit Suisse trotzten einem Zeitungsbericht, wonach die Schweizer Bank trotz Verkäufen von Firmenteilen nicht um eine Kapitalerhöhung herum: Mit einem Plus von 2,2 Prozent belegten sie einen er vorderen Plätze im Swiss Market Index. Positiv zu berichten gab es immerhin, dass die Schweizer einen weiteren Gerichtsfall abschliessen konnten. In Frankreich einigten sie sich mit den Behörden in einem Strafverfahren, in dem es um den Verdacht der Steuerhinterziehung ging.