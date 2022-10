Europas wichtigste Aktienindizes haben ihre Gewinne am Dienstag ausgebaut. Mit starken Vorgaben der Wall Street und Gewinnen an den asiatischen Börsen im Rücken legten die europäischen Finanzmärkte weiter zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog am Mittag um 0,69 Prozent auf 3465,24 Punkte an. In Paris gewann der Cac 40 0,42 Prozent auf 6066,20 Punkte. Der britische FTSE 100 stieg um 0,5 Prozent auf 6955,04 Punkte.

18.10.2022 12:02