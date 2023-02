Die Aktienmärkte in Europa haben am Donnerstag leichte Gewinne verzeichnet. Erneut galt es, eine Vielzahl von Quartalsergebnissen zu verarbeiten, die bei den Einzelwerten zu stärkeren Bewegungen führten. Der EuroStoxx 50 legte am Mittag um 0,39 Prozent auf 4259,33 Punkte zu. Bei den grösseren Länderbörsen ging es für den französischen Cac 40 um 0,26 Prozent auf 7318,42 Punkte nach oben. Der britische FTSE 100 sank dagegen um 0,42 Prozent auf 7897,18 Punkte und litt damit wieder unter der Schwäche der Rohstofftitel.

23.02.2023 12:11