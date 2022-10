Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch nach verstocktem Beginn leicht zugelegt. Der EuroStoxx 50 zog am späten Vormittag um 0,59 Prozent auf 3360,22 Punkte an, wobei steigende US-Futures stützten. In Paris gewann der Leitindex Cac 40 zuletzt 0,44 Prozent auf 5859,43 Punkte. Der britische FTSE 100 legte um 0,45 Prozent auf 6916,19 Punkte zu.

12.10.2022 12:01