Mit Blick auf die Branchen Europas machten Anleger um den Öl- und Gassektor einen Bogen. Der entsprechende Index war der einzige, der in der europäischen Branchentabelle mit einem Abschlag von 0,1 Prozent in der Verlustzone blieb. Das Interesse an diesen Werten dürfte darunter gelitten haben, dass die Ölpreise am Montag mit Verlusten in die Handelswoche gestartet waren.