Europas Börsen haben am Mittwoch Verluste hinnehmen müssen. Anfängliche Kursgewinne in Paris, Madrid und Mailand wurden im Verlauf des Tages wieder abgegeben, die Leitindizes drehten ins Minus. Die hartnäckig hohe Inflation in der Eurozone führte den Anlegern einmal mehr die mit steigenden Leitzinsen verbundenen Risiken für die Gewinne vieler Unternehmen vor Augen.

01.03.2023 18:08