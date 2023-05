Zuletzt verlor der Dax noch 0,57 Prozent auf 15 725,31 Punkte. Der MDax mit den mittelgrossen deutschen Werten gab um 0,48 Prozent auf 27 303,99 Zähler nach, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,7 Prozent fiel. In New York zeichnete sich an den Börsen ein verhaltener Start ab.