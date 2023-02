Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich zu Beginn der neuen Woche eine Auszeit gegönnt. Der Leitindex Dax bewegte sich am Montag unter dem Strich kaum und notierte geringfügig im Plus bei 15 489,67 Punkten. Nach dem Jahreshoch vor zwei Wochen bei 15 658 Punkten fehlt dem Börsenbarometer ein klarer Trend.

20.02.2023 14:53