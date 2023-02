Die Aktien von Synlab brachen am Ende des Nebenwerte-Index SDax um 22 Prozent auf ein Rekordtief ein. Der Laborspezialist legte Eckdaten für 2022 vor und senkte seine Ziele für 2023 wegen einer geringeren Nachfrage und niedrigeren Preisen bei seinen Corona-Tests. In der Folge will der Vorstand auch das geplante Budget für Zukäufe drastisch reduzieren. Christophe-Raphael Ganet von der Investentbank Oddo BHF reagierte darauf mit einer doppelten Abstufung der Aktie. Am Nachmittag steht noch eine Telefonkonferenz zu Zahlen und Ausblick des Unternehmens an.