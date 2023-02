Der deutsche Leitindex beendete den Tag mit plus 0,01 Prozent auf 15 399,89 Punkte. Der MDax der mittelgrossen Werte verlor dagegen 0,88 Prozent auf 28 456,31 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 0,18 Prozent auf 4242,88 Zähler und auch in Paris und London wurden eher moderate Verluste verzeichnet. In den USA zeigten sich die wichtigsten Indizes zum europäischen Börsenschluss minimal im Plus.