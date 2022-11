Nach drei schwachen Handelstagen legte der MDax am Freitag um 0,93 Prozent auf 25 746,02 Punkte zu. Anders als der Dax konnte der Index der mittelgrossen Werte damit kein positives Wochenfazit ziehen. Auf europäischer Bühne gab es am Freitag auch klare Gewinne: Der EuroStoxx legte um 1,2 Prozent zu. In New York bewegte sich der Dow Jones Industrial zuletzt mit einem halben Prozent im positiven Bereich.