BASF-Titel dagegen verloren 1,3 Prozent. Der weltgrösste Chemiekonzern hatte am späten Mittwochnachmittag über sein erstes Quartal berichtet, woraufhin die Papiere ins Plus gedreht waren. Am Donnerstag legten sie zunächst weiter zu. Auf dem höchsten Stand seit dem Kursabsturz am 24. Februar, als die Ludwigshafener mit einem schwachen Jahresausblick und der vorzeitigen Beendigung eines Aktienrückkaufprogramms geschockt hatten, verliess die Anleger jedoch der Mut. Dax-Schlusslicht war indes Branchenkollege Covestro mit minus 2,1 Prozent.