Anleger blickten zudem auf die Wall Street, die am Dienstag mit deutlichen Verlusten aus dem verlängerten Wochenende zurückgekehrt war. "Die aktuelle Schwäche in New York ist dem Stimmungswechsel in Sachen Geldpolitik zu verdanken", schrieb Marktanalyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets. Nach den jüngsten Konjunkturdaten müssten sich die Investoren eingestehen, dass der Zinserhöhungszyklus doch nicht so bald enden werde und auch in Sachen Tempo der Erhöhungen nicht das letzte Wort gesprochen sein dürfte. Damit könnte das Wirtschaftswachstum am Ende stärker beeinträchtigt werden als es bislang den Anschein habe.