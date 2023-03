Vor dem Wochenende war die auf Start-up-Finanzierung spezialisierte Silicon Valley Bank (SVB) nach einer gescheiterten Notkapitalerhöhung vorübergehend geschlossen und unter staatliche Kontrolle gestellt worden. Zudem wurde die Signature Bank in New York am Sonntag von ihrer staatlichen Zulassungsbehörde geschlossen. Am Wochenende hatten Finanzministerium, Fed und die Einlagensicherungsbehörde erklärt, dass Kundeneinlagen bei den Instituten geschützt würden. Ausserdem hatte die Fed ein neues Kreditprogramm zur Versorgung der Banken mit Liquidität aufgelegt.