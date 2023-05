Belastet wurden der Bitcoin und andere Digitalwährungen zuletzt durch mehrere Entwicklungen. Zum einen hatte der grösste Krypto-Handelsplatz Binance vor einigen Tagen grössere Probleme mit der Auszahlung von Kundengeldern. Zum anderen meldete die Kryptobörse Bittrex in den USA Insolvenz an. Darüber hinaus war die allgemeine Stimmung an den Finanzmärkten zuletzt eher durchwachsen, was sich in der Regel auch auf besonders riskante Anlagen wie Digitalwährungen auswirkt./bgf/la/mis