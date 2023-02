Disney ist ein riesiger Arbeitgeber in Florida. Der Themenpark Walt Disney World Resort bei Orlando ist ein Touristenmagnet. Der Unterhaltungsriese mit Hauptsitz im US-Bundesstaat Kalifornien hatte in den 1960er einen Sonderstatus mit weitgehender Selbstverwaltung in Florida bekommen. So hatte der Konzern nicht nur die Kontrolle über den Bau der riesigen Vergnügungsparks, sondern darf etwa auch kommunale Anleihen ausgeben. Medienberichten zufolge hat der Bezirk derzeit rund eine Milliarde Dollar (gut 930 Millionen Euro) Schulden. Sogar das Recht, ein Atomkraftwerk auf dem Gelände zu errichten, hätte Disney nach den bisherigen Regeln für sich in Anspruch nehmen dürfen./htg/DP/he