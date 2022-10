bis 20.30 Uhr: - SPD-Chef Lars Klingbeil übt harsche Kritik am Unionsfraktionsvorsitzenden Friedrich Merz (CDU) wegen "Sozialtourismus"-Aussage, Gespräch, Rheinische Post - Vor den Bund-Länder-Beratungen am kommenden Dienstag hat der Wirtschaftsweise Achim Truger die Bundesländer in ihrer Forderung nach stärkerer Kostenübernahme des Bundes bestärkt, Gespräch, Rheinische Post - Angesichts des schwindenden Vertrauens in die Demokratie in Ost- wie Westdeutschland hat der Berliner Politikwissenschaftler Hajo Funke eine faire und soziale Politik angemahnt, Gespräch, Rheinische Post - Zum Tag der Deutschen Einheit hat der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), die ostdeutschen Erfolge seit der Wiedervereinigung betont und zugleich zum gemeinsamen Einsatz für die Demokratie aufgerufen, Gespräch, Rheinische Post - Der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht die Strukturbrüche in Ostdeutschland nach der deutschen Wiedervereinigung als Grund für wachsende Sorgen angesichts der gegenwärtigen Energiekrise, Gespräch, Rheinische Post - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sieht die Erfolge des Aufbaus Ost nach der deutschen Wiedervereinigung durch die Folgen des Ukraine-Krieges gefährdet, Gespräch, Rheinische Post - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat angesichts des Ukraine-Krieges zum Zusammenhalt von Ost und West aufgerufen, Rheinische Post - Vor den Bund-Länder-Beratungen am kommenden Dienstag hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) eine faire Kostenaufteilung zwischen Bund und Ländern bei der Finanzierung der geplanten Entlastungen gefordert, Gespräch, Rheinische Post - Angesichts deutlich steigender Asylanträge in der EU fordert Österreich die Europäische Kommission zum Handeln auf, Gespräch mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Welt - Die USA sichern der Ukraine kontinuierliche Unterstützung zu - und das unabhängig vom weiteren Kriegsverlauf, Gespräch mit Verteidigungsminister Lloyd Austin, CNN