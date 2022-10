bis 21.00 Uhr: - Der Generalsekretär der FDP, Bijan Djir-Sarai, fordert eine konkrete europäische Strategie für den Umgang mit der Islamischen Republik Iran, Gespräch, FAZ - Umfrage: SPD vor CDU in Niedersachsen - FDP muss bangen, Spiegel - Umfrage: 80 Prozent pessimistisch zur wirtschaftlichen Lage, ARD-Deutschlandtrend - Umfrage: Mehrheit für Aufnahme russischer Kriegsdienstverweigerer, ARD-Deutschlandtrend - In der Debatte über die Nachfolgeregelung des Neun-Euro-Tickets macht sich der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) für ein bundesweites 29 Euro-Ticket stark, Gespräch, Rheinische Post - Wirtschaftswissenschaftler Justus Haucap hat die geplante Gas- und Strompreisbremse der Bundesregierung als nicht zielgenau kritisiert, Gespräch, Rheinische Post - Union und FDP empört über "Festival of Lights" in Berlin, Bild - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) rechnet für das kommende Jahr mit einer Rezession in Deutschland und anhaltend hoher Inflation, Bild - Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht hält an Planungen für eigene politische Bewegung fest / Laut Insa-Umfrage könnte sie mit zehn Prozent Wählerstimmen rechnen, Bild - Angesichts steigender Flüchtlingszahlen pocht der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) auf eine höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterbringung, Gespräch, Rheinische Post - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich offen für einen Vorschlag von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) gezeigt, den Immobilieneigentümern bei der Grundsteuer-Erklärung eine Fristverlängerung einzuräumen, Gespräch, Rheinische Post - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich gegen das sogenannte 80-20-Modell bei der geplanten Gaspreisbremse ausgesprochen, Gespräch, Rheinische Post