DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der Dax könnte am Freitag eine starke Erholungswoche mit einem weiteren Gewinntag vollenden. Die Wogen der jüngsten Banken-Turbulenzen und der Zins-Unsicherheit haben sich in den vergangenen Tagen beruhigt und dies dürfte am Freitag zunächst auch so bleiben. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Handelsbeginn 0,3 Prozent höher auf 15 567 Punkte. Seinen Wochengewinn würde er damit auf gut vier Prozent steigern. Das Anfang März erreichte Jahreshoch von 15 706 Zählern rückt auch wieder näher. Rückenwind liefern einmal mehr die US-Börsen, die am Vortag im späten Handel zulegten. "Im Moment haben wir an den Börsen wieder das klassische, alte Bild. Die Wall Street gibt den Takt vor. Und Dax & Co. nehmen positive Vorgaben aus Übersee gerne auf", sagte am Morgen der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Der US-Technologie-Index Nasdaq 100 erreichte ein neues Jahreshoch und könnte am Freitag erstmals seit August wieder über die 13 000 Punkte steigen. Indikationen weisen am Morgen darauf hin. Im Dax sind die Verluste seit dem Kollaps der Silicon Valley Bank, die die Bankenprobleme mit ins Rollen brachte, quasi wieder ausgeglichen. "Doch die Stimmung ist aktuell so positiv, dass von Gewinnmitnahmen noch keine Rede ist", sagte Altmann. Neben Wirtschaftsdaten aus China stehe nun am Freitag die Inflation in der Eurozone im Fokus. Trotz einer rückläufigen Jahresrate glaubt er, dass die Monatsrate deutlich zu hoch bleibt. Dies unterstreiche den Bedarf für weitere geldpolitische Straffungen durch die EZB.