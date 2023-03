Die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed fiel am Vorabend weitgehend wie erwartet aus. So hoben die Währungshüter ihren Leitzins weiter an. Zugleich gaben sie sich mit Blick auf die Zukunft vorsichtiger. Analysten deuteten die Bemerkungen von Fed-Chef Jerome Powell als Möglichkeit, dass der Zinsgipfel in den USA bald oder schon jetzt erreicht sein könnte.