Die Geopolitik spielt an den Finanzmärkten ebenfalls eine Rolle. Russlands Präsident Wladimir Putin warf dem Westen in einer Ansprache kurz vor dem Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine vor, den Krieg begonnen zu haben. In Warschau will sich US-Präsident Joe Biden zur Lage in der Ukraine äussern./bgf/jsl/jha/