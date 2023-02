Am Vortag hatte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell die Linie der Notenbank bestätigt, wonach weitere Zinsanhebungen zur Eindämmung der hohen Inflation notwendig sein dürften. Zugleich verwies er darauf, dass der Prozess sinkender Inflationsraten begonnen habe, der Weg zum Inflationsziel von zwei Prozent jedoch weit sei. Vermutlich werde die Fed die Leitzinsen eine längere Zeit auf erhöhtem Niveau halten müssen. An den Märkten wird dagegen bereits in der zweiten Jahreshälfte mit Zinssenkungen gerechnet./bgf/jkr/mis