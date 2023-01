Ebenso wie die EZB entscheidet die Bank of England am Donnerstag über ihren geldpolitischen Kurs und bereits zur Wochenmitte die US-Notenbank Fed. An Konjunkturdaten stehen ebenfalls viele wichtige Veröffentlichungen an, darunter die ISM-Indizes und vor dem Wochenende der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung./gl/jha/