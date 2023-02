Am späten Mittwochabend hatten die Kurse am US-Anleihemarkt infolge der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed deutlich zugelegt. Diese hatte den Leitzins zwar wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte erhöht und weitere Anhebungen in Aussicht gestellt. Eine erneute Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte im März bleibt nach den Äusserungen von Fed-Chef Jerome Powell zwar wahrscheinlich, doch dürfte abhängig von den Daten auch diese in den kommenden Wochen zeitweilig angezweifelt werden, hiess es in einer Einschätzung der Dekabank.