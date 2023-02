Die NHTSA führt auch Ermittlungen wegen Fällen, in denen die "Autopilot"-Software abrupte Bremsmanöver ausgelöst haben soll. Tesla betont, "Autopilot" sei nur ein Assistenzsystem und die Fahrer müssten stets die Hände am Lenkrad behalten und jederzeit bereit sein, einzugreifen. Dennoch wurden Unfälle bekannt, in denen sich die Menschen am Steuer zu sehr auf die Software verliessen und die Verkehrssituation nicht beachteten.