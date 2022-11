Beide Ratingagenturen verweisen in ihren Mitteilung auf die beträchtlichen Risiken bei der Durchführung der angekündigten Restrukturierungen - nicht zuletzt wegen deren Umfang und Komplexität, wie Moody's in der Mitteilung schreibt. Dazu komme das derzeitige schwierige Wirtschafts- und Marktumfeld, das die Geschwindigkeit und die Kosten des Umbaus negativ beeinflussen könne, heisst es bei S&P. Noch unklar sei etwa auch die künftige Positionierung der "CS First Boston", in die Teile der Investment Bank ausgelagert werden sollen.