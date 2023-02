Der Dollar hat am Freitag nach US-Daten zugelegt. Eine unerwartet hohe Inflation in den USA verstärkte die Spekulation auf weiter steigende US-Zinsen, was dem Greenback Auftrieb verlieh und den Euro im Gegenzug unter Druck setzte. Entsprechend rutschte der Euro bis auf 1,0536 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit sieben Wochen.

24.02.2023 16:50