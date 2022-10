Der Kurs des Euro ist am Montag etwas gesunken. Marktbeobachter sprechen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem die Gemeinschaftswährung am Freitag deutlich zulegen konnte. Am Morgen wird der Euro bei 0,9845 US-Dollar gehandelt, nachdem er am späten Freitagabend auf knapp unter 0,99 gestiegen war.

24.10.2022 07:48