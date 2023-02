Der Euro ist am Donnerstag knapp unter die Marke von 1,10 US-Dollar gerutscht. Seine deutlichen Kursgewinne vom Vorabend konnte er jedoch grösstenteils verteidigen. Am Mittag notiert der Kurs der Gemeinschaftswährung auf 1,0994 US-Dollar. Der Euro hatte in der Nacht noch mit 1,1033 Dollar den höchsten Stand seit Anfang April erreicht.

02.02.2023 12:30