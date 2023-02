Gestützt wird der Dollar durch Zinserhöhungserwartungen in den USA. Zuletzt robuste Wirtschafts- und Arbeitsmarktdaten sowie Aussagen von Zentralbankern deuten auf weitere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed hin. Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll zur jüngsten Zinsentscheidung änderte an dieser Einschätzung laut Ökonomen nichts.