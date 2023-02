Gegenüber dem Franken gewinnt der Euro etwas an Wert. Am späten Abend notiert er mit 0,9902 Franken wieder leicht über der Marke von 0,99. Am Morgen wurde er mit 0,9869 noch deutlich darunter gehandelt. Ebenso legt der Dollar zum Franken etwas zu. Er steigt am Abend auf 0,9226 nach noch 0,9191 am Morgen.