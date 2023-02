Am Nachmittag stehen nur wenige Wirtschaftsdaten auf dem Programm. In den USA werden Zahlen vom Aussenhandel erwartet. Am frühen Abend will sich US-Notenbankchef Jerome Powell an einer Diskussionsrunde beteiligen. Es ist sein erster Auftritt seit der jüngsten Zinsanhebung in der vergangenen Woche. Die Fed hat ihr Straffungstempo in den vergangenen Monaten verlangsamt. An den Märkten wird darüber spekuliert, wann die Notenbank eine Zinspause einlegen könnte.