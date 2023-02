Zum Franken büsste der Euro leicht an Wert ein. Während er am Vormittag mit 0,9894 noch an der Grenze zu 0,99 Franken kratzte, notiert er am späten Abend noch bei 0,9866. Das Dollar-Franken-Paar wird kaum verändert zum Vortag mit 0,9206 gehandelt.