Das Euro-Franken-Paar notiert am späten Abend kaum verändert bei 0,9746, nachdem es am Nachmittag noch kurzzeitig so aussah, als ob der Euro sich wieder allmählich der Schwelle von 0,98 Franken annähern könnte. Zum Dollar büsste der Franken etwa an Boden ein. Am Abend wird er mit 0,9415 Franken gehandelt, nach 0,9462 am Mittag und 0,9471 am Morgen.