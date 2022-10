Dagegen hat sich der Euro zum Franken bei einem Kurs von 0,9771 Franken kaum bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung mit 0,9773 praktisch gleich viel. Derweil hat der Dollar über das Wochenende leicht an Wert eingebüsst, hält sich aber mit 1,0022 nach 1,0027 Franken am Morgen weiterhin gut über der Parität.