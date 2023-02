Der Euro hat am Donnerstag zugelegt und ist in Richtung 1,08 US-Dollar gestiegen. Im Tageshoch kostete die Gemeinschaftswährung 1,0791 US-Dollar und damit rund einen halben Cent mehr als am Morgen. Am späten Nachmittag notierte der Kurs dann bei 1,0766 Dollar. Auch gegenüber dem Franken notiert der Euro mit aktuell 0,9895 klar höher. Ein Dollar kostet derweil mit 0,9190 Franken etwa gleich viel wie am Morgen.

09.02.2023 16:58