Gegenüber dem Franken hat der Euro im Tagesverlauf markant zugelegt. Derzeit wird er zu 0,9664 gehandelt, am Mittag waren es noch 0,9565 und am Morgen gar 0,9565 Fr. Auch zum Dollar schwächelt der Franken. Der US-Dollar hat sich zuletzt auf 0,9864 verteuert, am späten Nachmittag waren es 0,9841 und am Morgen 0,9797.