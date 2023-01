Der Eurokurs hat sich am Donnerstag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0763 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Nach wie vor liegt der Kurs in der Nähe seines höchsten Stands seit gut einem halben Jahr.

12.01.2023 07:48