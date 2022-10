Auch gegenüber dem Franken gewinnt der Dollar spürbar an Wert und entfernt sich immer mehr der Paritätsschwelle. Aktuell notiert das Währungspaar bei 1,0113, so hoch wie seit 2019 nich mehr. Nachdem Euro und Franken am Vormittag noch kaum verändert gehandelt wurde, zog der Euro um die Mittagszeit spürbar an. Aktuell steht der Euro mit 0,9858 Franken rund einen Viertel Rappen höher als am Morgen.