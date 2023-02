Auch zum Franken ist der Euro unter Druck. Vor allem ab dem Mittag rutschte er ab und wird am späten Abend mit 0,9866 klar unter der Schwelle von 0,99 Franken gehandelt. Dagegen gewinnt der Dollar etwas an Wert hinzu. Ging er am Morgen noch zu 0,9224 Franken um, sind es am Abend 0,9243 Franken.