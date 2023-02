Der Wochenauftakt am Devisenmarkt verlief in ruhigen Bahnen. Konjunkturdaten standen am Montag nur wenige auf dem Programm. Das Verbrauchervertrauen in der Eurozone hat sich im Februar, wie von Volkswirten erwartet, den fünften Monat in Folge aufgehellt. Aus den USA kamen wegen eines Feiertags keine Impulse.