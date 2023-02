Die Veröffentlichung von vertraulichen Informationen im Vorfeld einer Bundesratssitzung hat laut Bundesrat Guy Parmelin keinen Einfluss auf die Entscheide des Bundesrates. Sie störe nur das Vertrauen im Gremium und das Ansehen des Bundesrates in der Öffentlichkeit, wie er im Interview mit der "NZZ am Sonntag" sagte. "Ich verstehe sogar, dass Leute so Politik machen wollen". Doch es sei wichtig, dass Mitglieder des Bundesrats auch gewagte Ideen vorbringen könnten und offen darüber diskutieren. Parmelin habe manchmal nach Indiskretionen bei der Bundesanwaltschaft eine Strafanzeige deponiert. Nach dem jüngsten Fall von durchgesickerten Informationen während der Corona-Pandemie sei die Stimmung im Bundesrat gut. "Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir in der Regierung so etwas erleben."