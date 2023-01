Der österreichische Kaufhaus-Investor René Benko und neun weitere Angeklagte sind in Wien vom Vorwurf der politischen Korruption freigesprochen worden. Die Geschworenen kamen am Montag zum Schluss, dass ausreichende Beweise fehlten. In der Schweiz kennt man Benko als Investor der Globus-Gruppe.

23.01.2023 18:06