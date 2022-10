Die Bank Julius Bär hat von der Qatar Financial Centre Regulatory Authority die Genehmigung für die Eröffnung einer neuen Niederlassung in der Hauptstadt des Emirats, Doha, erhalten. Bereits Anfang Juni hatte die Bank das neue Büro angekündigt und Slim Bouker als Leiter der Niederlassung nominiert, hiess es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

12.10.2022 10:48