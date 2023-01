Gemäss dem Moody's vorliegenden Prospektentwurf stellen die Anleihen direkte, unbedingte, nicht nachrangige und unbesicherte Verpflichtungen des Emittenten dar und sind gleichrangig mit anderen entsprechenden Anleihen. Der Hauptunterschied bestehe darin, dass die Anleihen sowohl an der traditionellen Infrastruktur der SIX Swiss Exchange, als auch an der Blockchain-basierten Plattform der SIX Digital Exchange notiert und gehandelt würden.