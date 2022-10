- SMI vorbörslich: -0,13% auf 10'576,67 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +2,80% auf 30'316 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +3,34% auf 11'176 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,58% auf 27'148 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim schliesst Übernahme des polnischen Unternehmens Izolbet ab - Kühne+Nagel verlängert Partnerschaft mit Pirelli in den USA - Nestlé schliesst Verkauf der Kartoffelpüree-Marke Mousline ab - Roche wird neue Daten zur Behandlung seltener Muskelerkrankungen vorlegen - Bachem will im aargauischen Eiken neue Fabrik bauen will im Kanton Aargau bis zu 3000 neue Arbeitsplätze schaffen vorbörsliche Indikation gegen den Trend +1,1% - Ascom erhält Auftrag über 3,3 Millionen für Spital in Deutschland - Burkhalter kauft Elektrotechnik-Firma in Bern - Umsatz 4 Mio Fr. - Dormakaba ernennt Christina Johansson zur neuen Finanzchefin - Valora: Femsa hält auch gemäss definitivem Endergebnis 96,87 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: Exporte August +1,6% gg Vormonat (Prognose +1,5) Importe August +3,4% gg Vormonat (Prognose +1,1) Handelsbilanzsaldo August 1,2 Mrd Euro (Prognose 4,7) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 4,98% - Accelleron: The Capital Group Companies Inc. meldet Anteil von 3,11% - Julius Bär: Norges Bank meldet Anteil von 3,06% - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von <3% - Relief: Christopher Brown meldet Anteil von 69,35% - Santhera meldet Eigenanteil von 19,79%/155,39% - Schweiter: Global Alpha Capital Management Ltd. meldet Anteil von <3% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 3,45%/1,46%; UBS Group AG 20,04% PRESSE MITTWOCH - Credit Suisse verliert laut Bloomberg mehrere wichtige Banker in Asien ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - EFG International: aoGV (Zuwahl Classen und Collardi) Freitag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturprognose Herbst (10.00 Uhr) - BFS: Logiernächte August (Donnerstag) - Seco: Arbeitsmarktdaten September 2021 (Freitag) - SNB: Devisenreserven September 2022 (Freitag) Ausland: - EU: PMI Dienste September; 2. Veröffentlichung (10.00 Uhr) - US: ADP Beschäftigung September (14.15 Uhr) Handelsbilanz August (14.30 Uhr) PMI Dienste September; 2. Veröffentlichung (15.45 Uhr) ISM Services September (16.00 Uhr) EIA Ölbericht Woche (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.10.2022 - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres Übernahmeangebote: - Bobst (durch JBF Finance; Nachfrist 10.10.-21.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach vollzogener Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9784 - USD/CHF: 0,9816 - Conf-Future: +154 BP auf 147,30% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,921% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +2,92% auf 10'591 Punkte - SLI (Dienstag): +3,49% auf 1'599 Punkte - SPI (Dienstag): +2,80% auf 13'556 Punkte - Dax (Dienstag): +3,78% auf 12'670 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +4,81% auf 6'040 Punkte

awp-robot/sw/