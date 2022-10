STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Wochenschluss den festen Vorgaben der Wall Street und der fernöstlichen Börsen folgen und fester tendieren. Händler sprachen von massiven Deckungskäufen. Auslöser war die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer Aufgabe, die Inflation zu bekämpfen, Erfolg habe und damit ein Ende des Zinserhöhungszyklus absehbar werden könnte. - SMI vorbörslich: +0,73% auf 10'302,45 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +2,83% auf 30'039 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +2,23% auf 10'649 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +3,48% auf 27'150 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis verliert in Patentstreit gegen Daiichi Sankyo Niederlage im Gilenya-Patentstreit vorbörsliche Indikation -0,2% - Temenos Q3: EBIT 40,8 Mio USD. (VJ 86,0 Mio) Umsatz 212,8 Mio USD (VJ 231,6 Mio) EBIT-Marge adj. 19,2% (VJ 37,2%) EPS 0,38 USD (VJ 0,92) Umsatz Lizenzen Software 76,3 Mio USD (VJ 94,8 Mio) 2022: EBIT-Rückgang von 25% - Umsatz Software-Lizenzen stagnieren Chief Revenue Officer verlässt Unternehmen per sofort vorbörsliche Indikation -12% - Bystronic 9 Mte: Umsatz 712,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 698,8 Mio) Auftragseingang 781,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 794,2 Mio) 2022: Umsatz zwischen 950 und 1000 Mio Fr. erwartet Deutlich höheres Ergebnis im H2 gegenüber H1 erwartet - Relief Therapeutics ernennt Paolo Galfetti zum Chief Operating Officer NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: SEP PPI +0.9% Y/Y VS +2.3% Y/Y AUG SEP CPI +2.8% Y/Y VS +2.5% Y/Y AUG WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bobst: Convention d'actionnaires meldet Anteil von 53,74% - Tecan: Ameriprise Financial, Inc. meldet Anteil von <3% - Temenos: BNP Paribas SA meldet Anteil von 9,51% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 2,91%/1,46%; JPMorgan 14,378% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Valora: ao GV (Neuwahl VR mit Femsa-Vertretern) Montag: - Keine Termine Dienstag: - Roche: Umsatz 9 Mte (Conf. Call 14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Erste Schätzung Logiernächte September (Montag) Ausland: - DE: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 10/22 - EU: Handelsbilanz 08/22 (11:00) - US: Einzelhandelsumsatz 09/22 (14:30) Im- und Exportpreise 09/22 (14:30) Lagerbestände 08/22 (16:00) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/22 (vorab) (16:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.10.2022 - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres Übernahmeangebote: - Bobst (durch JBF Finance; Nachfrist 10.10.-21.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach vollzogener Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9764 - USD/CHF: 0,9978 - Conf-Future: +73 BP auf 141,06% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,406% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,28% auf 10'228 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,60% auf 1'532 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,18% auf 13'077 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,51% auf 12'356 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,79% auf 5'879 Punkte

awp-robot/sw/ra