- SMI vorbörslich: +0,09% auf 10'588,34 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +1,12% auf 30'524 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,90% auf 10'772 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,42% auf 27'270 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé 9 Mte: Organisches Wachstum +8,5% (AWP-Konsens +8,3%) Internes Realwachstum RIG +1,0% (AWP-Konsens +1,1%) Umsatz 69'132 Mio Fr. (AWP-Konsens: 69'059 Mio) Q3: Organisches Wachstum 9,3% (AWP-Konsens: 9,2%) Internes Realwachstum RIG -0,2% (AWP-Konsens: 0,4%) Pricing 9,5% (Q2: 7,7%; Q1: 5,2%) 2022: Organisches Umsatzwachstum um 8% erwartet Margen-Ausblick bestätigt Portfoliomanagement ist auf Kurs Gut aufgestellt, um zukünftiges Wachstum zu erzielen übernimmt Seattle's Best Coffee Keine Angaben zu Preis etc. vorbörsliche Indikation -0,4% - Schindler und APG/SGA spannen bei Werbung in Hotelliften zusammen - Roche kündigt neue Daten für MS-Mittel Ocrevus für Fachkongress an - Wisekey 2022: Umsatz von 24,5 Mio USD erwartet 2023: Weiteres Umsatzwachstum erwartet Backlog IoT-Halbleiter bei 37 Mio USD NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - GB: Verbraucherpreise Sept +10,1% gg VJ (Prog +10,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 5% - Ascom: Pictet Asset Management meldet Anteil von 8,39% - Comet: Blackrock meldet Anteil von 2,99% - Plazza: Caceis SA meldet Anteil von 5,02% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 2,95% PRESSE MITTWOCH - Credit Suisse könnte Kreditportfolios an Mitsubishi verkaufen (Bloomberg) Vorbörsliche Indikation +1,4% ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Nestlé: Conf. Call Umsatz 9 Mte (14.00 Uhr) - Swiss Re: Baden-Baden Conference (MK 10.00 Uhr) Donnerstag: - ABB: Ergebnis Q3 (Conf Call 09.00) - Schindler: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Comet: Trading Update Q3 - GAM: Interim Statement Q3 - Inficon: Ergebnis Q3 (Webcast 9.30 Uhr) - Zur Rose: Trading Update Q3 - Temenos: Conf. Call zu Ergebnis Q3 (nachbörslich, 18.30 Uhr) Freitag: - Sika: Ergebnis 9 Mte - BB Biotech: Ergebnis Q3 - Gurit: Umsatz Q3 - HBM: Ergebnis Q2 - Rieter: Investor Update (Conf. Call 9.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte September/Q3 2022 (Donnerstag) Ausland: - EZ: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig)(11.00 Uhr) - US: Baubeginne- und genehmigungen 09/22 (14.30 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) Fed, Beige Book (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.10.2022 - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres Übernahmeangebote: - Bobst (durch JBF Finance; Nachfrist 10.10.-21.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9800 - USD/CHF: 0,9962 - Conf-Future: +22 BP auf 142,72% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,337% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,76% auf 10'579 Punkte - SLI (Dienstag): +1,15% auf 1'594 Punkte - SPI (Dienstag): +0,82% auf 13'526 Punkte - Dax (Dienstag): +0,92% auf 12'766 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +2,28% auf 6'067 Punkte

awp-robot/sw/