STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch im vorbörslichen Geschäft stärker. Nach zwei schwächeren Tagen strebt der Leitindex SMI damit auf einen positiven Monatsabschluss zu. Die Nervosität wegen der Proteste in China gegen die Corona-Massnahmen scheint sich gegen Mitte der Woche etwas gelegt zu haben, wie es in Marktkreisen heisst; dies trotz schlechter als erwartet ausgefallener Einkaufsmanagerindizes in China. - SMI vorbörslich: +0,36% auf 11'117,36 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,01% auf 33'853 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,59% auf 10'984 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,21% auf 27'969 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon gibt zwei Anleihen im Gesamtvolumen von 1,3 Milliarden Dollar aus - Swisscom erleidet Niederlage im Glasfaserstreit vor Bundesgericht - DKSH erweitert Vertriebsvereinbarung mit EFPBiotek auf britische Inseln - Leonteq will mit Label ETP+ mehr Sicherheiten bieten - Medmix schlägt Rob ten Hoedt als Präsidenten des Verwaltungsrats vor NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: OCT INDUSTRIAL OUTPUT -2.6% M/M; SEP -1.7% WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: Blackrock meldet Anteil von 3,12% - Cembra: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 5,005% - Credit Suisse: Blackrock meldet Anteil von 4,98% - Klingelnberg: Jan Klingelnberg meldet 48,58%; Diether/Jan Klingelnberg <3% - Leclanché: Pure Capital S.A. meldet Anteil von 12,3% - Molecular Partners: Mark Lampert senkt auf 12,31%; Oleg Nodelman hält 5,72516% - Obseva: Brett Cohen/Yehoshua Ehrenberg melden Anteil von 48,95% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,05% - Zur Rose: UBS Group AG meldet Anteil von 20,05% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Novartis: ESG Investor Day - GV: Aryzta - Youngtimers: Ergebnis H1 (20.00 Uhr) Donnerstag - Phoenix Mecano: Kapitalmarkttag (09.30 - 14.00 Uhr) Freitag: - VAT: Kapitalmarkttag (10.30-14.45 Uhr), Zürich WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer November (09.00 Uhr) - CS-CFA Index November (10.00 Uhr) - BFS: Lohnentwicklung im Jahr 2022 (Mittwoch) - BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Donnerstag) - BFS: Detailhandelsumsätze Oktober (Donnerstag) Landesindex der Konsumentenpreise November 2022 (Donnerstag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) November 2022 (Donnerstag) Ausland: - EU: Verbraucherpreise 11/22 (vorläufig, 11.00 Uhr) - US: ADP-Beschäftigung 11/22 (14.15 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 10/22 (vorab, 14.30 Uhr) BIP Q3/22 (2. Veröffentlichung, 14.30 Uhr) Privater Konsum Q3/22 (2. Veröffentlichung, 14.30 Uhr) MNI Chicago PMI 11/22 (15.45 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 10/22 (16.00 Uhr) Fed Beige Book (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.12.2022 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Bobst (Dekotierung beantragt) - Spice Equity (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Credit Suisse (Rechte-Handel bis 6.12., Bezugsfrist bis 8.12. 12.00 Uhr, Kotierung neue Aktien 9.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9870 - USD/CHF: 0,9536 - Conf-Future: -25 BP auf 145,17% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,009% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,76% auf 11'078 Punkte - SLI (Dienstag): -0,78% auf 1'693 Punkte - SPI (Dienstag): -0,90% auf 14'133 Punkte - Dax (Dienstag): -0,19% auf 14'355 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,65% auf 6'669 Punkte

awp-robot/sw/ra